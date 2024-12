The Best of Disney Music: un viaggio tra note ed emozioni a Roma, Milano e Napoli

Le festività natalizie entrano nel vivo con “The Best of Disney Music“, spettacolo che andrà in scena nelle principali città italiane (Roma, Milano e Napoli, in ordine temporale) dal prossimo 8 dicembre. In questa data lo show farà il suo esordio nella splendida cornice dell’Auditorium Conciliazione, mentre tra Natale e Capodanno (il 27 dicembre) spetterà al Teatro Repower ospitare il musical. Infine, chiusura partenopea il 4 gennaio 2025 presso il Palapartenope.

Con la direzione del maestro Gerardo Di Lella e la Grand Òrchestra, si preannuncia uno spettacolo adatto a qualsiasi fascia d’età, capace di offrire magia pura attraverso le note di ben 90 elementi e 14 voci col duplice ruolo solista/corista.

I brani, arrangiati dal maestro Di Lella, porteranno il pubblico a vivere le emozioni di 16 film Disney tra i quali figurano Pinocchio, Cenerentola, Il Re Leone, Biancaneve e i sette nani, Aladdin e La Sirenetta. Arrangiamenti che, come spiega Di Lella, spazieranno tra i vari generi musicali: “Un viaggio musicale che abbraccia una varietà incredibile di linguaggi: dal jazz al pop, dalla musica sinfonica all’etnica“.

I biglietti, con prezzi a partire da 38 euro, sono disponibili su TicketOne.