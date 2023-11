Migliori Smartbox da regalare a Natale 2023: viaggi, spa, avventure, pranzi, cene e aperitivi

I cofanetti Smartbox rappresentano da sempre un regalo molto apprezzato e utilizzato per ogni occasione. Grazie alla convenienza della formula proposta, infatti, sono sempre più le persone che scelgono di regalare un cofanetto Smartbox per vivere un’esperienza diversa dal solito. Che sia per una breve fuga romantica, per un’attività rilassante come una spa o per una vera e propria avventura adrenalinica come il lancio con il paracadute, il sito www.smartbox.com offre una vastissima gamma di opzioni tra cui poter scegliere.

Basteranno pochi click per ritrovarsi sul sito e poter navigare tra le sezioni che più ci interessano per poterne consultare tutte le offerte.

Smartbox, le migliori idee da regalare a Natale: i viaggi

In vista delle imminenti festività natalizie, anche il sito smartbox.com propone una serie di imperdibili offerte per gli amanti del genere. Vediamo quelle più interessanti da non perdere e che potrebbero anche rappresentare un ottimo regalo di Natale. Intanto, sul sito è possibile trovare un’apposita sezione dedicata proprio alle idee per il Natale e studiate appositamente per questo periodo.

In pochi click, selezionando la sezione viaggi potremo visionare tutte le offerte disponibili. Vediamo più nello specifico quelle che riguardano i viaggi.

Il cofanetto ‘Natale a spasso per l’Europa: 3 giorni in hotel stellati o b&b’, prima con il costo di €239,90 è ora disponibile con uno sconto del 20%, a €191,92. L’offerta prevede il pagamento di due notti con colazione inclusa in un hotel a 3 o 4 stelle o un b&b per due persone.

Ad un prezzo inferiore troviamo il cofanetto ‘Magiche vacanze di Natale di 1 o 2 notti’ a €91,92 invece che €114,90 che propone 1 o 2 notti con colazione, 1 notte con cena oppure momento relax per 2 persone.

Ancora, il cofanetto ‘Buon Natale a noi! City break di 3 giorni alla scoperta dell’Europa’ ad un prezzo di €119,92 rispetto ai €149,90. Prevede un soggiorno di 2 notti con possibilità di cena per 2 persone in diverse località europee.

Sicuramente gli amanti dei viaggi troveranno, tra tutte quelle proposte, l’offerta che più soddisfa i loro desideri.

Migliori Smartbox di Natale 2023 per gli amanti dell’avventura e del relax

Non solo cofanetti per gli amanti dei viaggi, ma sono tante le offerte anche per chi ama l’avventura o il relax. Quali sono quelli più interessanti? Vediamoli nello specifico.

Come per i cofanetti che riguardano i viaggi, anche questi sono scontati del 20%.

‘Un volo in parapendio per una persona’ al prezzo di €87,92.

‘Brividi ad alta quota’ al prezzo di €139,92 che prevede un’attività di volo per 1 o 2 persone.

Ancora ‘Top Gun per un giorno: volo su simulatore Caccia F18 di 1h ed esperienza in simulatore Airbus 320’ al prezzo di €159,90.

Per gli amanti del relax invece, ci sono tantissime offerte che prevedono soggiorni in spa, aperitivi, degustazioni o massaggi rilassanti.

‘Relax e gusto d’eccezione: 1 ingresso in Spa e 1 cena gourmet per 2 persone’ al prezzo di €189,80.

‘Relax firmato QC Terme San Pellegrino: 1 notte al QC Room con accesso spa e omaggio benessere’ al prezzo di €195,42.

‘1 notte con percorso spa e cena in Trentino’ a €159,12.

Un’altra alternativa interessante riguarda le esperienze gourmet prenotabili sempre tramite il comodo cofanetto regalo. Vediamo quelle che sembrano più interessanti.

‘Con te c’è più gusto!’, una cena romantica in uno dei ristoranti selezionati per due persone al prezzo di €47,92.

‘1 menù di 4 portate per 2 persone al ristorante La Galleria di Sopra della Guida MICHELIN’ al prezzo di 119,90.

‘Parentesi gourmet a Roma: 1 raffinata cena per 2 al Quanto Basta Slow Restaurant’ al costo di €99,90.

Insomma sicuramente se cercate un’esperienza da condividere o da regalare, tra tutte le Smartbox offerte troverete senza dubbio quella che fa al caso vostro. Oltre alla convenienza delle offerte proposte, il servizio in sé è ottimizzato per poter concedere, alle persone che devono usufruirne, il massimo dell’esperienza senza preoccupazioni. Infatti, è possibile cambiare gratuitamente e illimitatamente il cofanetto acquistato o ricevuto, pagando semplicemente la differenza qualora quello scelto dovesse avere un prezzo maggiore rispetto al precedente. Hanno inoltre un periodo di validità molto lungo, ad esempio per gli Smartbox acquistati ora, la validità arriva fino al 2027. Se al momento della scadenza non si ha ancora avuto modo di utilizzare la Smartbox, sarà possibile prolungarne la validità.

Anche l’utilizzo è molto semplice e intuitivo. Una volta ricevuto il cofanetto sarà sufficiente registrarsi sul sito smartbox.com e inserire il codice identificativo di ciascuna offerta che si trova all’interno della confezione. Successivamente sarà possibile consultare tutti i luoghi in cui è possibile soggiornare grazie all’offerta scelta e procedere così con la prenotazione.