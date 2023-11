Cosa farà Andrea Giambruno dopo l’addio alla conduzione di Diario del Giorno?

Andrea Salvatore Giambruno è un giornalista e conduttore televisivo piuttosto conosciuto e contemporaneamente anche autore di programmi TV. Balza agli onori della cronaca principalmente per il legame sentimentale con Giorgia Meloni, da poco più di un anno Presidente del Consiglio, legame che è durato per circa dieci anni e dal quale è anche nata una figlia.

Andrea Giambruno e l’addio alla conduzione di Diario del Giorno

Già a settembre Andrea Giambruno era stato attaccato su alcune esternazioni pronunciate circa lo stupro di Palermo durante la conduzione del programma ‘Diario del Giorno’, un programma trasmesso sotto la testata giornalistica del TG 4 e in onda su Rete 4.

Tutto ha avuto inizio da quando il TG satirico ‘Striscia la notizia’ ha riprodotto dei fuori onda durante i quali quest’ultimo si è lasciato andare a commenti e battutine non proprio eleganti nei confronti di una collega. Dalle notizie circolate sul web si evince che i fuori onda mostrano un uomo incline ad una sorta di corteggiamento molto insistente, che non riesce a trattenere commenti poco consoni al luogo e al contesto lavorativo e, a dirla tutta, anche molto lontani dalla buona educazione. Questo comportamento ha generato l’imbarazzo della collega a cui questi commenti erano rivolti. Che il giornalista avesse uno spirito goliardico era cosa già risaputa, ma, a detta dell’opinione pubblica, l’approccio usato nel caso in questione non ha nessun margine di difendibilità.

Successivamente a questi accadimenti, Mediaset ha reso noto, tramite un comunicato stampa, che Andrea Giambruno si era autonomamente sospeso dalla conduzione della trasmissione ‘Diario del Giorno’. In seguito è stato anche segnalato al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. Questo procedimento è attualmente in mano al Consiglio di Disciplina che deciderà le sorti della carriera del giornalista. La pena potrebbe variare da una semplice sanzione fino ad arrivare persino alla radiazione dall’Albo.

Cosa farà ora Andrea Giambruno?

In questo momento, Giambruno è colpito da una fortissima tempesta mediatica.

Anche Fabio Fazio conduttore del programma “Che Tempo che Fa” ha espresso il proprio parere in merito alla vicenda: ‘’Glielo hanno detto tutti di stare attento a quello che diceva, Ricci e Striscia la notizia lo fanno da sempre ed è da ingenui non pensarci“.

Il giornalista, infatti, ha deciso di ritirarsi dalla conduzione del programma, del quale però, cometa comunicato l’azienda Mediaset tramite un comunicato stampa, egli continuerà ad essere il coordinatore della redazione: ‘’Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma ‘il diario del giorno’, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale’’. Questo è quello che recita il comunicato stampa di Mediaset dopo l’accaduto.

Andrea Giambruno, il diretto interessato, non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione o commento sui social riguardo la situazione che lo ha colpito. Potrebbe essere che questo silenzio indichi la volontà da parte di Giambruno di non voler peggiorare un momento già particolarmente delicato sia a livello lavorativo che personale. Il giornalista, infatti, non solo sta ancora ricevendo accuse per le sue dichiarazioni, ma si trova sotto i riflettori anche a causa del commento pubblico, della sua ormai ex compagna Giorgia Meloni, riguardo la fine della loro relazione.

Pare che per ora, però, non ci siano procedimenti disciplinari in atto per il giornalista che si è lasciato andare a esternazioni nei confronti di una collega. Giambruno può, quindi, continuare il suo lavoro, anche se dietro le quinte. Prima o poi, comunque, dovrà rispondere delle sue esternazioni all’ordine dei giornalisti al quale è stato segnalato, e non solo. Egli infatti è stato segnalato anche al Consiglio di disciplina territoriale dal Consiglio della Lombardia e anche all’ordine dei giornalisti della Lombardia dove è arrivato un esposto al presidente da parte della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Dopo essere stato segnalato per aver violato il codice etico della rete, Giambruno rischia anche il licenziamento da Mediaset, intransigente, per i suoi regolamenti interni e codici di comportamento, nei confronti delle molestie sul luogo di lavoro.

Come accennato in precedenza, ora il giornalista lavorerà dietro le quinte del programma ‘Il diario del giorno’, però la sua carriera lavorativa è momentaneamente in bilico. Chissà se forse in un futuro potrebbe tornare a condurre il programma, oppure continuare con la direzione dietro le telecamere.

Staremo quindi a vedere come si evolveranno le cose per il giornalista Andrea Giambruno, nella speranza che le autorità competenti facciano chiarezza ed egli risponda in una giusta misura per gli errori che ha commesso.