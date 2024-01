Completare la collezionare dell’ album di figurine dei Calciatori Panini è la passione di molti collezionisti e amanti del calcio che ogni anno dedicano il proprio tempo a questo hobby. Ma quanto costa completare l’album dei Calciatori Panini 2024? Vediamo più nello specifico se questa passione può definirsi costosa o meno.

Il costo per completare l’album: oggi e nel passato

L’album si compone di un totale di 816 figurine alle quali si aggiungono 10 card extra. E’ bene specificare come questo valga per l’album di Calciatori Panini dell’anno 2023/24; di anno in anno infatti, possono essere diverse le modifiche apportate alla collezione e all’album stesso che possono così aumentare o diminuire la quantità di figurine necessarie per completarlo.

Ogni bustina, disponibile in edicola o sul sito ufficiale di Panini.it, contiene un quantitativo di 6 figurine e ha il costo di 1 euro. Per comprendere il costo totale che potrebbe avere completare un intero album di figurine, arriva in nostro soccorso il calcolo effettuato da un professore di matematica di Cardiff. Il professore Paul Harper, infatti, ha effettuato i suoi calcoli creando una formula che prevede il costo di 70 centesimi di euro per ogni pacchetto di figurine. Ovviamente i calcoli effettuati hanno tenuto conto anche dell’elevata probabilità di trovare, all’interno delle confezioni di figurine, molti doppioni che sarebbero superflui ai collezionatori. Seguendo i suoi calcoli, quindi, un appassionato per riuscire a completare tutto l’album, tenendo conto anche dei doppioni, dovrebbe acquistare un totale di circa 967 pacchetti di figurine per avere la certezza di completare l’album stesso.

Se prendiamo in considerazione il costo che, al giorno d’oggi, ha raggiunto ogni pacchetto di figurine, facendo un semplice calcolo otterremo una cifra di circa 967 euro per riuscire quindi a completare l’album senza nessun doppione.

Sempre grazie al professor Harper, sappiamo anche orientativamente che costo avrebbe completare l’intero album se all’interno dei pacchetti non trovassimo nessun tipo di doppione. La cifra infatti, considerando sempre il prezzo per pacchetto di 70 centesimi di euro, sarebbe di €95,90. Trasponendo sempre il prezzo a quello attuale dei pacchetti di figurine in vendita, però, otterremo un totale di 137 euro, tanti quanti sarebbero i pacchetti necessari per completare l’album.

In entrambi i casi, quindi, un costo non del tutto irrisorio che viene però sicuramente ammortizzato dalla durata del completamento della collezione nel corso del tempo. Acquistare, infatti, un pacchetto di figurine una tantum al costo di 1 euro l’una, non è un costo così gravoso. Certamente le cose cambiano se consideriamo il costo della sua totalità.