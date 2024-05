Quanto costa dormire una notte a Roma: il prezzo a persona per tutte le categorie di hotel e appartamento

Se vuoi soggiornare, anche una sola notte nella Capitale d’Italia, devi essere consapevole che i prezzi variano da quartiere a quartiere. E più l’hotel o l’appartamento è vicino al centro storico, più il prezzo sarà più alto. Altra variabile da valutare riguarda la categoria dell’albergo. La classificazione va da una alle cinque stelle. Comunque, se sei un turista, ti sposti per lavoro o vai in visita ad amici e parenti, l’offerta è ampia. A te la scelta.

Per sfruttare al meglio il tempo a disposizione a Roma, implica l’individuazione della zona migliore, dove pernottare. Tale valutazione dipende dalla facilità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, della metro innanzi tutto, dalla vicinanza al luogo che ci interessa, musei, monumenti o la casa dei parenti.

Pernottare nel centro dell’Urbe è un privilegio esclusivo, soprattutto se si decide di soggiornare in un hotel di lusso. Per avere un’idea di quanto può costare, prendiamo esempio quattro hotel più glamour:

The St. Regis Hotel . Situato in prossimità alla Stazione Termini e alla metro A Repubblica è un Hotel a 5 stelle . I luoghi d’interesse sono relativamente lontani ma vicini per chi vuole camminare. Da qui si raggiunge facilmente il Quirinale, la Fontana di Trevi, il Rione Monti, in antichità il quartiere malfamato della Suburra, e Piazza Venezia. Il costo medio per una notte al St. Regis è di 2.000€ , in una camera matrimoniale di lusso con letto King-Size;

. Qui vi hanno soggiornato attori e attrici dell’Hollywood del dopo guerra, principi e gli attori della nostrana Cinecittà. L’entrata principale è sulla via della “ “, via Veneto. Per una persona si può pagare La camera è tipo matrimoniale superiore con Letto King-Size – E’ un . Siamo vicini a Villa Borghese e non lontano da piazza Barberini, servita dalla metro A Barberini, e al cui centro, è collocata la Fontana del Tritone, opera del ‘600 di Gian Lorenzo Bernini; Hassler Hotel . Ora è la residenza preferita delle star internazionali di passaggio a Roma. La sua posizione è strategica. A pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti da cui si può raggiuge i più bei luoghi della Capitale. Una camera matrimoniale deluxe, per una persona, si può pagare 1.300 € .

Scendendo nella classificazione, passiamo agli hotel a quattro stelle. Una notte al di qua del Tevere, zona centrale e nobile di Roma, per una matrimoniale ad uso singola si può pagare all’incirca 300€. Siamo nella parte centrale del centro storico, con via del Corso il suo asse principale. Non a caso ripercorre l’antico tracciato nord-sud del cardo maximus. E’ conosciuta dai romani e dai turisti come la via dello shopping per antonomasia.

Per chi sceglie, invece, di soggiornare nell’atmosfera domestica di una casa vacanze, ha il vantaggio di pagare di meno e avere tutti i luoghi più importanti a portata di mano. Le piazze, i monumenti e i palazzi storici più iconici si possono raggiungere a piedi percorrendo i vicoli e le strade del centro storico. La città può essere gustata sia di giorno sia di notte. La mattina e il pomeriggio si dedica alla visita di chiese, dei musei e al foro romano, e la sera, ai ristorantini tipici della cucina romana e ai cocktail bar. Il costo giornaliero per un appartamento va da 150€ a 300€. Il prezzo legato alle caratteristiche dell’alloggio; i metri quadrati e le condizioni dell’appartamento fa la differenza.

Poi c’è la Roma al di là del Tevere, rappresentata dal quartiere di Trastevere appunto. Rione conosciuto dai giovani per la movida per i suoi pub, pizzerie e ristoranti. Qui è più facile trovare un appartamento da affittare per le vacanze romane piuttosto che un hotel. Trastevere è un borgo medioevale e popolare costruito generalmente con case di pochi piani e con piccoli ambienti. Una ragione per cui non c’è spazio per gli alberghi, e quelli che ci sono, sono insufficienti. A compensare, però, è l’abbondanza di appartamenti da affittare per brevi periodi. Di cartelli “affittasi” né sono tappezzati i muri dei vicoli trasteverini. Il prezzo giornaliero d’affitto va da 100€ ai 150€ circa.

Un altro quartiere oltre il Tevere, molto richiesto, è Prati. Considerato uno dei quartiere signorile di Roma, deve questa caratteristica agli architetti incaricati dalla famiglia reale dei Savoia all’inizio del regno d’Italia. Era un’area ricca di pascoli, in altre parole, di prati, da cui prese il nome. Il quartiere Prati si estende lateralmente della Città del Vaticano e dell’ex-Mausoleo di Adriano Imperatore, in altre parole Castel Sant’Angelo. La via principale è via Cola di Rienzo, che con via del Corso contende il nome di via dello shopping. Per la sua prossimità a piazza San Pietro, al Tribunale Ordinario di Roma e al centro di Roma, il quartiere offre innumerevoli soluzioni, dalla sistemazione in albergo o il soggiorno in un appartamento. Gli hotel hanno dei prezzi variano in base alla classificazione. Il costo può andare da 70€ alle 500€ per notte. Diverse sono le condizioni contrattuali in caso di affitto temporaneo di un appartamento. Qui si prenota almeno per un periodo non inferiore della settimana. Il costo medio è di 100€ al giorno.

Roma ha sempre accolto il viandante a braccia aperte. La sua vocazione è rappresentata metaforicamente proprio dalla forma del colonnato di piazza San Pietro. La città eterna non delude mai chi chiede un letto per dormire.