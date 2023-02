Quali sono le norme legali che i casinò online devono seguire per operare in Italia?

Gli italiani adorano giocare nei casinò online, vista la possibilità di poter scommettere e giocare ai loro giochi preferiti direttamente dal divano di casa. Tuttavia, per giocare con maggiore sicurezza, è necessario affidarsi solo a un casinò in possesso di una regolare licenza.

In questo articolo daremo un’occhiata proprio a questo tema, spiegando cosa sono le licenze, cos’è l’ente noto come AAMS (oggi semplicemente ADM) e cosa si intende quando si legge “il casinò è legale in Italia”.

Cosa rappresenta una licenza per un casinò legale

Un casino legale non è altro che un’azienda che è riuscita a entrare in possesso di una regolare licenza. Quest’ultima, indica che il casinò è affidabile e sicuro. In Italia, per essere riconosciuti come casinò legali, è necessario ottenere data licenza. Essa identifica l’operatore che l’ha ottenuta, come “autorizzato ad operare sul territorio italiano”.

Gli operatori che troviamo nelle recensioni sotto la voce “autorizzati dall’AAMS”, sono gli unici a poter garantire la trasparenza assoluta dei loro software, le dinamiche di gioco, i metodi di pagamento e tutte le attività offerte dal loro sito.

Le licenze possono variare da paese a paese. Il che significa che ogni operatore che desideri operare in un determinato paese, dovrà richiedere la licenza al paese stesso. In Italia, è l’ADM l’ente regolatore che può rilasciare le licenze (prima noto come AAMS).

Tutti gli operatori che desiderano offrire un software per il gioco d’azzardo online in Italia, devono presentare una richiesta all’ADM, e rispettare numerose regole.

Quali giochi possono offrire i casinò italiani

Tutti gli operatori che desiderano offrire un software online per il gioco d’azzardo possono richiedere una licenza all’ADM, la quale, nel 2018, ha aggiornato le proprie regole e specificato in base a quale tipologia di giochi gli operatori possono essere in possesso di una regolare licenza:

Lotto e Superenalotto o giochi a quota fissa legati alla sorte;

Giochi di carte da remoto (poker e casinò);

Giochi di abilità.

Infine, è stato introdotto anche il Betting Exchange. Si tratta di una forma di scommesse a quota fissa, sempre più popolare tra i professionisti delle scommesse.

Ma in che modo un marchio di casinò online può ottenere questa licenza? Innanzitutto, il casinò deve soddisfare un certo numero di requisiti e la certificazione deve essere rilasciata da un organismo di verifica che testa la piattaforma sotto ogni punto di vista.

I test a cui viene sottoposto un operatore sono fondamentali per ottenere la licenza e sono elencati uno ad uno nelle linee guida dell’ADM. In breve, queste linee guida indicano le caratteristiche che gli operatori online devono possedere per garantire un gioco equo e trasparente ad ogni utente.

Come richiedere la licenza AMD?

Ottenere una licenza per poter operare in Italia e ricevere un riconoscimento dai casinò online alla voce dei casinò AAMS legali non è né semplice né veloce. È necessario soddisfare diversi requisiti. Qui di seguito elenchiamo tutti quelli richiesti dall’ADM, compresi i costi per ottenere la licenza:

Il bando di concorso: innanzitutto, per ottenere una licenza in Italia, bisogna attendere la pubblicazione del bando di concorso e parteciparvi. Ad esso possono partecipare sia società italiane che straniere; I requisiti: dopo aver soddisfatto i requisiti iniziali al bando di concorso, la società deve dimostrare entro 60 giorni di poter soddisfare anche altri requisiti per aprire il portale online. Tra queste ci sono approvazioni tecniche, completamento dell’iter burocratico e il pagamento all’ADM, per un totale di 200 mila euro.

Perché i giocatori italiani dovrebbero utilizzare solo portali con licenza ADM?

Per i giocatori italiani è di fondamentale importanza scegliere solo operatori sicuri protetti da una licenza AAMS (oggi ADM) perché garantisce agli utenti un ambiente di gioco sicuro e trasparente. Inoltre, in caso di problemi, gli utenti possono rivolgersi all’ente regolatore per presentare un reclamo verso la società di scommesse. La licenza ADM garantisce ai giocatori italiani:

Protezione dei dati e della privacy;

Un ambiente di gioco equo e trasparente;

Bonus e promozioni con termini corretti;

Pagamento delle scommesse vinte;

Assistenza gratuita per tutti gli utenti;

Una piattaforma sicura e senza interruzioni.

Inoltre, l’AMD garantisce agli utenti anche la sicurezza delle loro informazioni bancarie, che sono protette da diversi protocolli di sicurezza come SSL e TLS. Questi protocolli crittografano i dati degli utenti, in modo da proteggerli da eventuali falle che gli hacker potrebbero aprire nel sito dell’operatore.

Infine, va ricordato che tutti i siti che operano sotto una licenza ADM, offrono anche un software standard per la generazione di numeri casuali, noto anche come RNG, che determina le vincite di ogni giocatore in modo del tutto casuale.