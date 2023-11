Poracci in viaggio: opinioni dal web, conviene davvero per risparmiare?

Una delle nicchie che ha più risonanza sui social in questo periodo e che sta crescendo esponenzialmente è proprio quella che riguarda i viaggi. Nomadi digitali, lavoratori che hanno una professione che gli permette di spostarsi in più città o, ancora, semplici appassionati di viaggi che hanno deciso di iniziare a condividere i loro consigli e le loro esperienze. Proprio a quest’ultima categoria appartengono Alessia e Nello, due giovani studenti universitari di Napoli, che nel 2015 hanno dato vita ad un progetto chiamato Poracci in viaggio.

Poracci in viaggio: la storia di uno dei blog di viaggi più famoso in Italia

Nato inizialmente come un blog di viaggi per riassumente e condividere le esperienze dei due ragazzi, si è successivamente trasformato in un vero e proprio progetto. Giornalmente, infatti, Poracci in viaggio condivide offerte di viaggi low cost non solo in Italia ma anche all’estero. Il loro scopo, intuibile anche dal nome che hanno deciso di dare al progetto, nasce con la volontà di offrire la possibilità di viaggiare anche a persone che non hanno un budget molto alto. Ecco perché una volta approdati sul loro sito web, o sulla loro app, è possibile trovare offerte apparentemente molto conveniente che includono solitamente volo e soggiorno.

Dopo aver dato vita al progetto nel 2015, sono riusciti nel 2018 a lanciare la propria applicazione disponibile per Android e nel 2020 organizzano il loro primo viaggio di gruppo. Successivamente dopo uno stop forzato a causa della pandemia, nel 2020 riescono a rendere disponibile la loro applicazione anche per IOS. La loro crescita non si ferma e ad oggi possono vantare 189mila followers su Instagram e Facebook. E’ cosi che da una semplice passione ha avuto vita il sogno di questi due giovani ragazzi. Ma vediamo le opinioni del mondo del web riguardo il loro lavoro e le loro offerte.

Poracci in viaggio: opinioni dal web

E’ bene specificare che Poracci in viaggio non è un sito di Booking. I viaggi, infatti, non vengono prenotati direttamente dalla loro piattaforma ma, una volta trovata l’offerta alla quale si è interessati, si viene reindirizzati direttamente sul sito del gestore di riferimento che sia Booking, Easyjet, Ryanair ecc.

In un primo momento potrebbe sembrare incredibile riuscire a viaggiare con delle tariffe così ridotte e questo potrebbe farci pensare che non tutto ciò che propongono sul loro sito sia vero. Dalle opinioni che troviamo sul web, invece, sembra che queste offerte non solo siano molto convenienti ma anche assolutamente reali!

Il sito di wired.it, ad esempio, lo nomina in un articolo di siti per vacanze last minute, parlando proprio della sua affidabilità e del suo carattere ‘poraccio’.

Il sito genteinviaggio.it, cita la applicazione di Poracci in viaggio tra quelle che ogni appassionato di viaggi dovrebbe avere nel proprio smartphone, in modo da poter tenere costantemente sotto controllo le offerte low cost del periodo.

Non ultimo, anche il loro profilo Facebook è la riprova di quanto detto finora. Nella sezione ‘recensioni’, infatti, è possibile trovare oltre 450 recensioni di ‘poracci’, il nome che hanno dato ai membri della loro community, che hanno viaggiato o in gruppo con loro o grazie alle loro offerte. Ciò che salta subito all’occhio è la valutazione complessiva delle recensioni di 4,9 su 5 ma basta iniziare a scorrere un po’ con il mouse per iniziare a leggere una serie di recensioni assolutamente positive che riguardano non solo della convenienza delle offerte in sé, ma anche la cordialità, disponibilità e gentilezza delle persone che si occupano del progetto.

Insomma, il web è quindi pieno di persone che condividono la loro esperienza di viaggio positiva grazie alle offerte proposte da poracci in viaggio. A questo punto a tutti gli appassionati di viaggio non resta che scaricare la app o aggiornare il sito web e restare sintonizzati per tutte le prossime offerte in arrivo per viaggiare ma sempre in modo poraccio!