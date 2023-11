Sal da Vinci, la recensione di “Stories”

Napoli è la capitale di una cultura musicale unica al mondo, e Sal da Vinci il suo attuale ambasciatore. Sal, ovvero Salvatore Michael Sorrentino, è il figlio di Mario da Vinci, famoso interprete della sceneggiata napoletana degli anni ’60-’70. Dal padre ha ereditato la passione del canto e della recitazione in chiave partenopea. Un Figlio d’arte che ha continuato con successo la propria strada. Con lo spettacolo teatrale “Stories”, in programma al Teatro Parioli di Roma, vuole ripercorre la sua lunghissima carriera professionale iniziata nel 1978 a soli 9 anni.

L’esordio artistico Sal l’ha avuto proprio con il padre nel film Figlio mio sono innocente! del 1978. Da qui l’inizio di Stories, un racconto delle vicende più intime della famiglia di artisti e del lavoro di attore e cantante. Poliedrico, ha portato con orgoglio la napoletanità sui set cinematografici, nei teatri e nelle trasmissioni televisive. Il suo ruolo d’interprete della canzone napoletana è quello che più gli si addice. Il suo repertorio va dai classici napoletani agli inediti. La discografia è impressionane. Ha pubblicato album dal 1976 al 2021, e singoli dal 1982 al 2023, infatti, è di quest’anno il brano intitolato Segui il cuore.

In Stories, Sal racconta tutto questo, ma in modo semplice, senza autoincensamento, e originale. Sul palco ha posizionato soltanto un pianoforte, un laptop sopra la tastiera e un maxischermo collocato sul fondo dello stage. Questo che vedrà il pubblico in sala. Sal percorrerà la sua vita attraverso le canzoni, gli aneddoti ed immagini. Intelligente e innovativa è la modalità di interagire con il proprio pubblico. Non è solo un incontro musicale e visivo, ma anche tecnologico. Sarà attraverso l’App del social Instagram, sul quale Sal svilupperà la sequenza di video e foto da mostrare e sul quale sviluppare lo spettacolo. La cosa interessante che tutto ciò che mette dentro Instagram è vista anche da chi non è presente in sala; l’interconnessione è mondiale. Per chi è pratico delle App social, le storie di Instagram è la funzione che permette di inserire foto, video e post visibili temporaneamente; un’icona appare nella parte superiore dello schermo dello smartphone e rimarrà in memoria per 24 ore e poi scompare.

Sal commenta, ironizza e ricorda attraverso le foto e i video che ritraggono i momenti importanti della sua vita privata e professionale. Non tutto può essere diffuso attraverso il social; per ogni immagine proiettata e condivisa è dedicato un brano cantato e suonato dal vivo. Le emozioni che Sal da Vinci dona dal palco saranno ricordate soltanto da tutti i presenti al suo spettacolo. Sal da Vinci porta sul tutto di sé stesso; la bravura di un cantante neo melodista con radici partenopee profonde. Per chi non potrà assistere alla sua esibizione, non rimane altro che vedere le sue storie di Instagram inviate in rete dal suo pc dal palco del teatro Parioli di Roma.

Lo spettacolo Storie è stato ideato da Luca Miniero e Sal Da Vinci, con la regia di Luca Miniero e con la partecipazione dell’attore Ernesto Lama nella parte dell’imprenditore teatrale.

La prima nazionale di Stories si svolgerà, dal 22 novembre al 3 dicembre 2023, al Teatro Parioli nelle seguenti date:

22/11/23 ore 21:00

23/11/23 ore 21:00

24/11/23 ore 21:00

25/11/23 ore 21:00

26/11/23 ore 17:00

29/11/23 ore 21:00

30/11/23 ore 17:00

01/12/23 ore 21:00

02/12/23 ore 21:00

03/12/23 ore 17:00

Il costo dei biglietti va dai 25 € ai 33 €.