My Fair Lady al Teatro Sistina di Roma con Serena Autieri: recensione, cast, date e biglietti

La stagione dei musical 2023-2024 continua al Sistina di Roma. E’ il momento della poliedrica e talentuosa Serena Autieri. L’attrice e cantante napoletana è la protagonista di “My fair lady”, opera teatrale tratta da Pigmalione di George Bernard Shaw. Per questa sceneggiatura, pubblicata nei primi anni del ‘900, lo scrittore, drammaturgo e linguista di origine irlandese, prese il premio Nobel per la letteratura. My fair lady, in programmazione dal 3 al 26, ha visto, alla prima di venerdì 3 novembre, un parterre ricco di personaggi dello spettacolo e un pubblico entusiasta.

Dalla sceneggiatura si percepisce lo spirito che si addice a una classica favola; da una parte l’esplosione di un sentimento d’amore improvviso, dall’altra il desiderio di un riscatto sociale. Serena Autieri impersonifica la protagonista della storia, Eliza Doolittle. Eliza è una povera fioraia oggetto di una scommessa tra due gentiluomini, il professor Higgins, glottologo e linguista britannico, e l’amico, il colonnello Pickering. Il professore si vuole assumere il ruolo di pigmalione; da vocabolario: “il pigmalione è una persona che scopre e valorizza le doti di un giovane, trasformandolo in una personalità raffinata e di successo”. Il professore è convinto di poter trasformare in sei mesi una giovane popolana in una elegante e raffinata gentildonna. Sembra che da questa trama il regista John Landis abbia preso spunto per la realizzazione nel 1983 di un film tanto caro alle tv commerciali nazionali italiane nel periodo natalizio: Una poltrona per due, con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Il musical di My Fair Lady, invece aveva già fatto il suo debutto nei teatri di Broadway nel 1956, per poi essere lanciato in tutto il mondo nel 1967 nella sua versione cinematografica.

Questa è la seconda versione italiana del musical. La prima versione fu portata alla ribalta, dieci anni fa, dalla compagnia teatrale che vedeva l’attrice Vittoria Belvedere e al doppiatore e attore Luca Ward protagonisti.

Ora l’approccio è completamente diverso, ma senza perdere l’energia contagiosa positiva del musical My fair lady. Tutto è stato possibile grazie alla bravura di Serena Autieri, perfetta interprete di Eliza Doolittle. Il ruolo si addice. Serena è un’attrice bella, una cantante brava e divertente quando recita in un dialetto cosiddetto transappenninico quando la fioraia è nella fase iniziale della trasformazione. Alla metamorfosi completata la signora Doolittle è una donna affascinante, gentile nei modi e con un italiano irreprensibile.

Non bisogna dimenticare che il successo di questa edizione di My fair lady dipende anche dall’impostazione data da Vincenzo Innocenzo, autore dell’adattamento italiano del testo Pigmalione per il musical. Infatti, lo scritto rielaborato è innovativo e lo spettacolo è stato rivisitato completamente. L’autore ha cercato comunque di rimanere più aderente alla versione originale curando però l’aspetto linguistico e fonetico dell’italiano nella recitazione. Lo spirito anglosassone del testo e il relativo humor sono stati mantenuti, tuttavia non hanno pregiudicato l’effetto emozionale della commedia musicale e nemmeno le risate indotte.

Nel cast abbiamo Ivan Castiglione nel ruolo professor Higgins, glottologo e nonché pigmalione della giovane Eliza, Manlio Dovì nel ruolo del Colonnello Pickering, sfidante nella scommessa tra i due, Gianfranco Phino nel ruolo del padre della fioraia, Alfred Doolittle, Fioretta Mari interprete della figura della madre del professore, Mrs. Higgins, Clara Galante nel ruolo di Mrs. Pearce, governante del professore, e Luca Bacci interprete del ruolo di Freddy Hynsford-Hill, pretendente, insieme al professor Higgins, la mano di Eliza.

Date e biglietti

Il musical My fair lady sarà al Sistina di Roma dal dal 3 novembre al 26 novembre. Gli spettacoli sono in programmazione da giovedì al sabato alle ore 20.30 e la domenica alle ore 16.00

I costi per un biglietto sono i seguenti, partendo dal posto più vicino al più lontano dal palco: